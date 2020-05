Plínio Aguiar, do R7

"Cenário difícil", diz Moro após saída de Teich do Ministério da Saúde Convidado por Jair Bolsonaro, Nelson Teich assumiu a pasta há menos de um mês, em 17 de abril, após demissão de Luiz Henrique Mandetta

Na imagem, Sergio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Rafael Marchante/Reuters - 28.05.2019

Após a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro classificou nesta sexta-feira (15) ser um “cenário difícil” para o país.

“Cenário difícil, em plena pandemia, 13.993 mortes até ontem. Números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros”, escreveu Moro em sua conta no Twitter.

Cenário difícil, em plena pandemia, 13993 mortes até ontem. Números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros. — Sergio Moro (@SF_Moro) May 15, 2020

Teich anunciou a demissão por meio de nota. Ele assumiu o Ministério da Saúde há menos de um mês, em 17 de abril, após a demissão de Luiz Henrique Mandetta.

Os dois ministros da Saúde foram fritados pelo governo federal por não concordarem com as medidas pregadas por Jair Bolsonaro (sem partido): isolamento social e o uso da cloroquina em pacientes com covid-19, respectivamente.

Já Moro também deixou o governo no dia 24 de abril e acusou o presidente de interferência na Polícia Federal.