Censo 2022: IBGE abre 200 mil vagas com salário de até R$ 2.100 Cargos temporários são para trabalhar na organização e coleta de dados do Censo Demográfico 2022 Censo 2022: IBGE abre vagas com salário de até R$ 2.100

Dispositivo de coleta de dados para o Censo 2022 Tânia Rego / Agência Brasil

Nesta quarta-feira (15), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu as inscrições de dois editais para cargos temporários voltados para a organização e coleta do Censo Demográfico 2022. No total, serão ofertadas mais de 200 mil vagas em 5.297 municípios do Brasil. Para o Distrito Federal, serão disponibilizadas 2.953 vagas com o salário de até R$ 2.100.

Os processos seletivos do primeiro edital são referentes às funções de agente censitário municipal (R$ 2.100) e de agente censitário supervisor (R$ 1.700).

Já o segundo edital será para preencher vagas na área de recenseador. Esses profissionais serão os responsáveis por visitar os domicílios e entrevistar os moradores. De acordo com o instituto, os salários vão variar conforme a produtividade de cada contratado. O valor aproximado poderá ser calculado no site do Censo 2022.

A previsão do contrato dos agentes será de cinco meses e, dos recenseadores, de três. O IBGE afirma que, para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, será necessário ter ensino médio completo. Já para a realização do processo seletivo do segundo edital, para recenseador, a exigência é o ensino fundamental.

Em nível nacional, serão 183.021 vagas para recenceador, 18.420 para agente censitário supervisor e mais de 5 mil para agente censitário municipal. Segundo o edital, o candidato poderá escolher em qual cidade vai realizar a prova.

As inscrições começam hoje (15) e vão até 29 de dezembro deste ano. As provas serão aplicadas em 27 de março de 2022, e os candidatos terão a possibilidade de participar de ambas seleções. As taxas de inscrição variam de R$ 57 a R$ 60,50.

