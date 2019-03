Centrais sindicais convocam greve contra reforma da Previdência

Mobilização está marcada para o próximo dia 22 Folhapress

As centrais sindicais estão convocando os trabalhadores de várias categorias para uma greve geral na sexta-feira da semana que vem (22) em protesto contra a reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro.

Segundo a FUP (Federação Nacional dos Petroleiros), estão mobilizadas para o evento a CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical, CTB (Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), UGT (União Geral dos Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), Intersindical Luta e Organização, CSP-Conlutas, Intersindical-Central da Classe Trabalhadora, CGTB (Central Geral de Trabalhadores do Brasil) e NCST (Nova Central Sindical dos Trabalhadores).

Mudanças na aposentadoria de militares virão em projeto único

"Além das centrais sindicais, movimentos populares, estudantis, dos aposentados, de mulheres, entre várias outras organizações sociais, devem tomar as ruas do País nesse dia, em defesa da aposentadoria e dos direitos da classe trabalhadora", disse a FUP em nota no seu site.

De acordo com a FUP, a mobilização do dia 22 será um ensaio para uma parada maior, programada para junho. "É um aquecimento rumo a uma greve geral contra a Proposta de Emenda à Constituição 06/2019, que acaba com os principais direitos previdenciários do povo brasileiro", critica a FUP, destacando que a proposta do atual governo é pior que a do governo passado, que foi derrubada pelos trabalhadores, após uma greve em abril de 2017, que protestava também pela reforma trabalhista, que, no entanto, foi aprovada.

Sem reforma, país pode chegar à beira do caos, diz Bolsonaro

Além do dia de mobilização, as entidades decidiram aumentar a pressão junto aos parlamentares, seja em suas bases ou nos aeroportos, em todos os locais onde eles circulem para que todos saibam que se "votar, não volta", afirma a FUP em seu site.

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados