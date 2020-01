Centro Cultural Correios recebe exposição sobre Clube Militar

Centro Cultural Correios recebe exposição sobre a história do Clube Militar Reprodução/Facebook

A partir desta quinta-feira (16) o Centro Cultural Correios, no Rio de Janeiro, recebe a exposição "Clube Militar - 132 Anos de História e Memória", com a proposta de mostrar ao público a riqueza do acervo pertencente à Casa da República.

Ao todo, a mostra reúne cerca de 150 peças do acervo do Clube Militar. Entre essas, destacam-se documentos raros da história do Brasil, mobiliários de grandes vultos nacionais, assim como trabalhos do artista Edgard Cognat.

Nas obras a serem expostas, temas como a guerra do Paraguai, a abolição da escravatura, a proclamação da República e grandes debates nacionais são retratados.

Além disso, figuras importantes da história do Brasil e do Clube Militar estão presentes na exposição, tais como o General Osório, o Marechal Deodoro da Fonseca — primeiro presidente do Brasil —, Benjamin Constant e o Barão de Rio de Branco.

Serviço

Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro, Rio de Janeiro

Data: de 16 de janeiro até o dia 8 de março.

Funcionamento: de terça a domingo, 12h às 19h.