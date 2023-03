Cerca de 1,5 milhão de brasileiros de baixa renda deve receber kit da nova parabólica digital

Em tempos estranhos, onde uma doença global espalha a incerteza, teorias conspiratórias com raízes históricas retornam. Uma delas associa as novas torres de telefone 5G com a propagação rápida do coronavírus. Sim, um vírus aparentemente pega carona em ondas telefônicas para invadir nossos corpos, por mais absurdo que isso pareça. Mas as reações a essa teoria da conspiração são bem reais: ao menos uma dúzia de torres de telefonia foram incendiadas no Reino Unido nos últimos cinco dias

Pixabay