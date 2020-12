Do R7, com informações da Record TV

Cerca de 1.500 pessoas se aglomeram em evento em Goiânia Em meio à pandemia do novo coronavírus, diversas cidades do país registram festas clandestinas com aglomeração de pessoas no final de semana

Eventos clandestinos causam aglomerações no país Reprodução/Record TV

Em meio à pandemia do novo coronavírus, cerca de 1.500 pessoas se aglomeraram em um evento que aconteceu em Goiânia neste final de semana. A festa foi divulgada na internet horas antes da realização.

Leia também: Brasil tem 177,3 mil mortes por covid e 6,62 milhões de casos

Também houve registro de eventos com aglomerações em Nova Andradina (MS), Campinas (SP), Salvador (BA), além de Gravataí (RS), onde duas festas clandestinas foram interditadas, e no Rio de Janeiro, com a interdição da quadra de uma escola de samba que aglomerava pessoas e um show de rap.

"As pessoas precisam ter mais um pouco de paciência por pelo menos mais três ou quatro meses. É preciso esperar mais um pouco em respeito às pessoas que fazem parte do grupo de risco", disse o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz.

De acordo com a instituição britânia Imperial College, a taxa de contágio do Brasil hoje é de 1,02. Isso significa que 100 contaminados com o vírus podem transmitir a doença para 102 pessoas, mas esse é um número que leva em conta o total da população.

A taxa de contágio aumenta em aglomerações. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que nesses casos, um único contaminado pode infectar mais de 100 pessoas. "Esse tipo de evento pode ser um dispersor do vírus. A gente vê pelas imagens que ninguém usa máscara", explica Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás.