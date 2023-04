Chanceler discorda de crítica dos EUA sobre o Brasil 'papaguear' discurso sobre a guerra

A- A+

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante evento no Palácio Itamaraty Gustavo Magalhães/MRE - 17.4.2023

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, rebateu a afirmação feita pela Casa Branca nesta segunda-feira (17) de que o Brasil está “papagueando” o discurso adotado pela Rússia para negar que tem culpa pelo conflito com a Ucrânia.

"Não. De forma alguma eu concordo. De forma alguma. Não sei como ou por que ele chegou a essa conclusão. Mas não concordo de forma alguma", respondeu o chanceler brasileiro em entrevista a jornalistas.

Em entrevista à imprensa nesta segunda, o chefe de comunicação do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, criticou o posicionamento do governo brasileiro sobre a guerra.

Nos últimos dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os Estados Unidos têm encorajado a manutenção da guerra e, ainda, que a Ucrânia é tão responsável quanto a Rússia pelo que tem acontecido.

Kirby lamentou que o Brasil esteja menosprezando os fatos e tenha evitado condenar a Rússia pela guerra. “Francamente, neste caso, o Brasil está papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. É profundamente problemático como o Brasil abordou essa questão de forma substancial e retórica, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa de alguma forma não estão interessados na paz ou que compartilhamos a responsabilidade pela guerra.”

Reunião com chanceler russo

Em meio ao desgaste diplomático, Lula recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta segunda. Segundo Vieira, o presidente brasileiro disse que o país está disposto a buscar a paz.

"Não entramos em questão de guerra, entramos em questão de paz. O Brasil quer promover a paz, está pronto para discutir com um grupo de países, arregimentar um grupo de países e se unir a um grupo de países que estejam dispostos a conversar sobre a paz", comentou o chanceler.

"E essa foi a conversa que nós tivemos. Foram os temas que abordamos, e ele se ofereceu, e eu me ofereci, em nome do Brasil, para promover essas conversas. Com o presidente também, não se falou de guerra, e o presidente só reiterou o que ele tem dito: que o Brasil está disposto a cooperar com a paz", acrescentou Vieira.

Segundo o ministro, o chanceler russo entregou um convite do presidente da Rússia, Vladimir Putin, a Lula para que ele viaje a São Petersburgo. “O presidente recebeu o ministro Lavrov para uma visita de cortesia. O ministro Lavrov foi portador de uma carta de Putin para Lula para ir à Rússia para o fórum econômico de São Petersburgo.”