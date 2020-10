Chef Erick Jacquin tem diagnóstico positivo para covid-19

Chef Erick Jacquin com os filhos gêmeos Divulgação

O chef e apresentador Erick Jacquin foi diagnosticado com a covid-19. O teste positivo para o novo coronavírus foi divulgado em comunicado da Band na tarde desta quinta-feira (21).

Sua assessoria pessoal também divulgou comentário no qual o cozinheiro relata que sua esposa, Rosângela, também recebeu o diagnóstico. "Temos pensado muito em quem pegou essa doença e infelizmente está com sintomas mais graves. Deixamos aqui nossa solidariedade a todas as famílias. Vamos vencer juntos essa batalha", diz.

De acordo com a nota, Jacquin está assintomático e passa bem. Os funcionários que tiveram contato com ele também serão testados. As gravações do programa "Minha Receita" serão suspensas.

O chef ressalta que "o episódio de Minha Receita que vai ao ar hoje, 22, às 22h45, já foi gravado há bastante tempo, portanto, antes do resultado desse último exame." O Master Chef também já havia sido gravado.

Confira a íntegra do comunicado divulgado pela assessoria de Erick Jacquin:

"Gostaria de comunicar que, infelizmente, eu e a Rosângela testamos positivo para a Covid-19. Ao longo das gravações do meu programa novo, Minha Receita, na Band, eu fazia regularmente os testes e no último foi detectado o vírus.

Desde então me afastei das gravações e do restaurante. O episódio de Minha Receita que vai ao ar hoje, às 22h45, já foi gravado há bastante tempo, portanto, antes do resultado desse último exame.

Estamos bem, em casa, e seguindo as orientações médicas, inclusive gostaria de agradecer o suporte do nosso médico, o Dr. Daniel Habib, que está cuidando de mim e da minha família.

Temos pensado muito em quem pegou essa doença e infelizmente está com sintomas mais graves. Deixamos aqui nossa solidariedade a todas as famílias.

Vamos vencer juntos essa batalha”.

