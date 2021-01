Chefe de vigilância em saúde do Amazonas morre vítima da covid-19 Rosemary Costa Pinto era presidente da Fundação de Vigilância em Saúde estava na linha de frente do combate à pandemia

Rosemary Costa Pinto, Epidemiologista e diretora presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Rosemary Costa Pinto, epidemiologista e diretora presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), morreu por complicações da Covid-19, nesta sexta-feira (22) em Manaus (AM), segundo informou o governo do Amazonas.

Rosemary trabalhou na linha de frente do combate à Covid-19 desde o início da pandemia, ela foi diagnosticada com a doença no dia 7 de janeiro. Em nota, o governo do Amazonas disse que "Dra. Rose era epidemiologista de carreira da FVS e atuava há 25 anos na área. Durante toda a pandemia da Covid-19 foi uma das bússolas do Amazonas na interpretação dos dados da pandemia no estado".