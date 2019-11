Chega a 764 número de localidades afetadas por óleo no NE, ES e RJ Balanço indica que 21 locais ainda estão com manchas de óleo, outros 459 têm fragmentos e 284 são consideradas "limpas" Óleo

Primeiras manchas foram encontradas em 30 de agosto Divulgação/Marinha do Brasil

O número de praias, rios, ilhas e mangues atingidos por óleo continua aumentando e chegou a 764, segundo balanço divulgado no domingo (24) pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Ao todo, ao menos 124 municípios de todos os nove Estados do Nordeste, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foram afetados por fragmentos ou manchas de petróleo cru desde o dia 30 de agosto.

O balanço também indica que 21 localidades ainda estão com manchas de óleo, outras 459 têm fragmentos da substância e 284 são consideradas "limpas". Os pontos com mais de 10% de contaminação estão exclusivamente em Alagoas (4), na Bahia (13), em Pernambuco (1) e no Sergipe (3).

Dentre os locais ainda com óleo, 34 ficam na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, maior unidade de conservação federal marinha costeira do Brasil, com cerca de 120 quilômetros de praias e mangues em Pernambuco e Alagoas.

Por Unidade Federativa, as localidades ainda oleadas se distribuem da seguinte forma: Bahia (215), Sergipe (68), Alagoas (46), Pernambuco (20), Rio Grande do Norte (14), Espírito Santo (89), Ceará (7), Maranhão (8), Paraíba (1), Piauí (11) e Rio de Janeiro (1).

Segundo o Ibama, o conceito de "localidade" utilizado no mapeamento "se restringe a uma área de um quilômetro ao longo da costa", isto é, uma praia com 10 quilômetros de extensão possui 10 localidades.

