Chega a SP avião com material para 8,6 milhões de doses de vacina Lote com 5,4 mil litros do insumo da CoronaVac permitirá a produção de mais doses do imunizante

Brasil | Do R7

A- A+

Avião com insumos para vacina saiu na terça-feira de Pequim Divulgação/Governo de São Paulo

A aeronave trazendo uma nova remessa de insumos para produção da Coronavac da China aterrissou por volta das 23h46 desta quarta-feira (3) no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.

O Boeing 777 da LATAM saiu por volta das 21h30 desta terça-feira (2) de Pequim, na China, trazendo 5,4 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) da fábrica da biofarmacêutica Sinovac Life Sciences que permitirá a produção de mais 8,6 milhões de doses do imunizante pelo Instituto Butantan. A expectativa é que as vacinas comecem a ser entregues ao governo federal no dia 25.

Para o dia 10 está prevista a chegada de outros 5,6 mil litros de insumos, para produzir mais 8,7 milhões de doses. Com esas duas cargas, o Butantan estima que a produção chegue a 600 mil doses diárias entre os dias 25 de fevereiro e 15 de março.

As doses previstas para produção com os insumos que chegam nos dias 3 e 10 deste mês somam, portanto, 17,3 milhões, que serão entregues em março. Junto às 10,1 milhões de doses já em circulação, somam 27,4 milhões as doses de CoronaVac, entre produzidas e a produzir.

O estado de São Paulo solicitou a liberação de outros 8 mil litros de insumos e aguarda a resposta do governo chinês.