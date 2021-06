Chega a SP voo com insumos para 10 milhões de doses da CoronaVac Aeronave com 6 mil litros de IFA aterrissou em Cumbica, na tarde deste sábado (26). Produção de doses leva cerca de 20 dias

Chegada de 6 mil litros de IFA em Cumbica (SP) para produção de 10 milhões de doses de CoronaVac Divulgação / Governo de SP - 26.06.2021

Chegou às 16h45 deste sábado (26) ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, a aeronave da companhia aérea Turkish, vinda de Pequim, na China, com escala em Istambul, na Turquia, com mais 6 mil litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo).

O material permitirá produzir cerca de 10 milhões de doses da CoronaVac, o imunizante fabricado pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

O IFA, matéria-prima para a produção do imunizante, passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e pelo controle de qualidade até que seja entregue ao Ministério da Saúde para imunização dos brasileiros. O processo dura entre 15 e 20 dias. A expectativa do instituto é entregar 100 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde até agosto, conforme o contrato assinado com o governo federal.

A remessa anterior chegou no dia 25 de maio, com 3 mil litros, e foi utilizada integralmente na produção de 5 milhões de doses já entregues. Com o fim do estoque, a fabricação foi novamente suspensa pelo instituto - em maio, o Butantan ficou cerca de 20 dias sem produzir o imunizante por falta de matéria-prima.

O Butantan já entregou 52,212 milhões de vacinas ao PNI. Em 12 maio, o instituto concluiu a entregas de 46 milhões de doses referentes ao primeiro contrato firmado com o Ministério, em 7 de janeiro. Até o final de setembro o Butantan finaliza a entrega referente ao segundo contrato, com mais 54 milhões de vacinas, totalizando 100 milhões.

De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a expectativa é de que cheguem mais 12 mil litros de insumo em julho e 12 mil litros em agosto, suficientes para uma produção total de 40 milhões de doses da vacina.