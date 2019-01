Chegadas de voos internacionais no Brasil crescem 7% em janeiro Levantamento da Embratur mostra que desempenho praticamente mantém a taxa de crescimento do ano passado Anac

Guarulhos é maior porta de entrada de estrangeiros Edu Garcia/R7

O Brasil registrou 6.120 voos internacionais em janeiro, indicando acréscimo de 7% em relação ao informado no mesmo período do ano anterior (5.708 voos), segundo levantamento da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) realizado a partir de dados disponibilizados pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e companhias aéreas.

O desempenho praticamente mantém a taxa de crescimento do ano passado, que fechou 2018 com aumento em 8% no número de chegadas internacionais. No total, são 394 voos a mais em janeiro, e aproximadamente um incremento de 107 mil assentos disponíveis para os turistas de todo o mundo, acrescenta a Embratur em nota.

Os aeroportos da região Sul se destacaram no período, com alta de 19% em relação ao mesmo mês de 2018, seguidos pela região Nordeste, com acréscimo de 17%.

Em São Paulo, Guarulhos, maior porta de entrada de estrangeiros no País, ficou dentro da média nacional, com expansão de 7% no comparativo anual. No Rio, o Galeão registrou crescimento de 9%.

