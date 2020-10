'Chegou a hora de vários fatos serem revelados', diz Flordelis Deputada estadual, denunciada como mandante do assassinato do ex-pastor Anderson do Carmo, publicou vídeo nesta quinta-feira (22)

Na imagem, deputada federal Flordelis Fernando Frazão/Agência Brasil - 25.06.2019

Denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como a mandante do assassinato do ex-pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flordelis afirmou nesta quinta-feira (22) que "ficou calada por muito tempo, mas chegou a hora de vários fatos serem finalmente revelados".

A afirmação é a legenda de um vídeo publicado por Flordelis em sua conta no Instagram.

Leia mais: ‘Mal consigo respirar’, diz Flordelis ao comentar morte de ex-marido

“Eu sei que tem muita gente bastante curiosa para saber tudo que está acontecendo e que não foi revelado ainda no meu caso, nesse caso que está aí em todos os lugares”, afirma a parlamentar.

Flordelis disse que irá publicar os vídeos, com revelações, esta sexta-feira (23), às 18h em seu canal no Youtube. Sobre a denúncia da Promotoria, a parlamentar nega as acusações.