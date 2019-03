'Chegou o ocaso do socialismo em nosso hemisfério', diz Trump Em entrevista coletiva, o presidente americano fez diversos elogios a Jair Bolsonaro e ao Brasil, exaltando papel do país na questão da Venezuela 'Chegou o ocaso do socialismo em nosso hemisfério', diz Trump

Bolsonaro e Trump chegam à entrevista coletiva na Casa Branca Kevin Lamarque/Reuters

Em entrevista coletiva após a reunião com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, Donald Trump fez diversos elogios ao colega e ao Brasil, exaltando o papel do país na questão da Venezuela.

"Chegou o ocaso do socialismo em nosso hemisfério", disse o presidente americano, citando, além da Venezuela, os países socialistas Cuba e Nicarágua. Trump ainda chamou o presidente venezuelano de "marionete de Cuba".

O presidente americano também parabenizou Bolsonaro por ter sido eleito presidente do Brasil e disse que eles têm "ideias parecidas". "Essa é a melhor relação de comércio que já tivemos", afirmou o presidente americano.

Trump também deu parabéns a Bolsonaro "pela recuperação da coisa terrível que lhe aconteceu", em referência à tentativa de assassinato sofrida pelo presidente brasileiro enquanto ele ainda era candidato à presidência, durante campanha em Juiz de Fora (MG).

Trump ainda lembrou que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, em 1822, e disse que o Brasil e os Estados Unidos são as duas maiores democracias e as duas maiores economias do hemisfério ocidental.

Sobre a atuação do Brasil diante da crise da Venezuela, Trump disse que "o Brasil tem sido um líder". Ele citou a ação do país na entrega de ajuda humanitária ao país vizinho. "Alimentamos milhares e milhares de venezuelanos famintos. Se as forças de Maduro saíssem do meio, teríamos um projeto humanitário de grande sucesso."

O presidente americano ainda elogiou o país por ter reconhecido Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela.