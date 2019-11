China ataca e diz que EUA são maior fonte de instabilidade no mundo Afirmação foi feita neste sábado (23) pelo principal diplomata chinês, Wang Yi, durante reunião do G20 realizada no Japão China ataca e diz que EUA são maior fonte de instabilidade no mundo

PEQUIM - Os Estados Unidos são a maior fonte de instabilidade no mundo e seus políticos rodam o planeta difamando a China sem fundamentos, defendeu o principal diplomata chinês neste sábado (23), num ataque inflamado durante reunião do G20 no Japão.

As relações entre as duas maiores economias do mundo têm se deteriorado em meio a uma ferrenha guerra comercial - a qual tentam resolver - e a temas como direitos humanos, Hong Kong e o apoio norte-americano a Taiwan, ilha reivindicada pela China.

Em reunião com o chanceler holandês Stef Blok durante encontro de chanceleres do G20, na cidade japonesa de Nagoia, o conselheiro de Estado da China, Wang Yi, não conteve suas críticas aos EUA.

"Os EUA estão amplamente engajados no unilateralismo e no protecionismo e são prejudiciais ao multilateralismo e ao sistema comercial multilateral. Já se tornaram o maior fator de desestabilização do mundo", disse Wang, segundo o Ministério das Relações Exteriores chinês.

Os Estados Unidos têm, por razões políticas, usado a máquina de Estado para coibir negócios chineses legítimos e têm feito acusações sem fundamento contra a China, o que pode ser considerado perseguição, acrescentou Wang.

"Certos políticos dos EUA têm difamado a China em todos os lugares do mundo, mas não produziram uma prova."

Os EUA têm também usado sua lei interna para "interferir grosseiramente" nos negócios internos da China, numa tentativa de manchar a ideia de "um país, dois sistemas" em Hong Kong, bem como a estabilidade e a prosperidade do território, acrescentou ele.

