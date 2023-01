China libera importação de 3 frigoríficos brasileiros, diz ministro da Agricultura e Pecuária

A- A+

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária Hellen Leite/R7 - 18.1.2022

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, informou nesta quarta-feira (18) que a China desbloqueou três frigoríficos brasileiros, em Goiás e Mato Grosso do Sul, dois deles de aves e um de bovinos. Segundo Fávaro, desde 2019 o Brasil não recebia novas habilitações de empresas para exportar carne para a China.

A declaração do ministro ocorreu logo após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto. Há ainda a expectativa da habilitação de outros oito frigoríficos que estão sob avaliação da China. "Isso é uma excelente notícia, um sinal da credibilidade do Brasil", afirmou Fávaro.

Ele também informou que a Indonésia habilitou outros 11 frigoríficos do Brasil, todos de carne bovina, em Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rondônia e São Paulo. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, em 2022 o Brasil exportou 20,6 mil toneladas de carnes para a Indonésia, com valor de 110,4 milhões de dólares.

Também foi anunciada a abertura de mercado para a exportação de algodão para o Egito. Atualmente, o país importa cerca de 120 mil toneladas do produto por ano, com os maiores parceiros comerciais, a Grécia e Burkina Faso.