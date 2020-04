China: "Lição nº 1 do combate à covid-19 é se preparar para o pior" Ministro-conselheiro da Embaixada da China no Brasil, Qu Yuhui, falou dos desafios do combate à pandemia e dos ataques injustos sofridos pelo país

Na imagem, Qu Yuhui, ministro-conselheiro da Embaixada da China no Brasil Wilson Dias / Agência Brasil

O ministro-conselheiro da Embaixada da China no Brasil, Qu Yuhui, afirmou em entrevista à imprensa brasileira na tarde desta sexta-feira (10) que a primeira lição que o país aprendeu durante a pandemia do novo coronavírus é de estar preparado para o pior.

“Estamos diante de uma doença perigosa e desconhecida, talvez conhecemos 10% dessa doença. Por isso a China interditou a cidade de Wuhan, epicentro inicial da doença. Não foi fácil, mas valeu a pena. Conseguimos ganhar tempo não só para a China, mas para o mundo. Uma pesquisa mostra que, com essa medida, conseguimos reduzir, até 19 de fevereiro, 700 mil casos infectados”, afirmou.

Leia mais: Wuhan se reconecta a um mundo em batalha contra o coronavírus

Yuhui defendeu o isolamento como medida contra a disseminação da covid-19. “O isolamento rigoroso é essencial. Não para vencer a pandemia somente, mas para ganhar tempo para poder conhecer melhor a doença e nos preparar”, acrescentou.

O conselheiro, no entanto, disse que é possível compatibilizar o controle da pandemia com o desenvolvimento socioeconômico. “Não são duas coisas contraditórias, e sim podem ser trabalhadas ao mesmo tempo, mas com sacrifício.”

Veja também: Coronavírus: o impacto na economia chinesa, e por que isso é uma grande ameaça ao mundo

Yuhui comentou também os ataques racistas que o país vem sofrendo e da culpabilização do vírus ter aparentemente surgido em território chinês. “Pesquisas de sequenciamento genético do vírus mostram que a origem não é necessariamente na China, embora ainda não haja conclusão”, disse. O membro do governo chinês defendeu ainda que o momento pede uma cooperação global. “O jogo contra a covid-19 não será vencido pelo melhor jogador, e sim quando o pior jogador em campo aguentar o jogo”, afirmou.

As dificuldades de produção de equipamentos, principalmente respiradores, também são enfrentadas pela China. Yuhui disse que o país tem, atualmente, 1/5 de sua capacidade atuante. “Está havendo uma corrida por respirador. Temos limitações, como por exemplo a necessidade de peças de outros países para fabricar o produto. Nós dependemos de outros país nessa cadeia de produção, sobretudo nos respiradores invasivos”, ponderou.

Leia abaixo os principais trechos da fala do ministro, divididos por tópicos.

Suposta demora da China para conter surto inicial

Esse tipo de ataque na nossa opinião é infundado. Em 27 de dezembro uma médica reportou os três primeiros casos suspeitos, que não haviam sido detectados por outros médicos, e em 29 de dezembro o Centro de Controle de Doenças fez pesquisas. Em 30 de dezembro houve um aviso sobre uma pneumonia desconhecida e em 3 de janeiro a China começou de forma voluntária a trocar informações com a OMS e outros países e em 8 de janeiro conseguiu identificar causas patogênicas. Já em 11 de dezembro finalizou o sequenciamento genético compartilhando todos os resultados com comunidade internacional e OMS. Em 23 de janeiro, diante do perigo detectado, isolou a cidade de Wuhan.

Por termos sido o primeiro país afetado tínhamos poucas informações e por isso levamos algum tempo para observar a gravidade e tomar medidas. Após dois meses do surto podemos ainda temos conhecimento limitado sobre a pandemia.

Confira: China tem segundo dia sem transmissão local de coronavírus

Críticas de que a China estaria escondendo casos ou subnotificando

Essas críticas se devem ou por falta de informação científica ou para desviar a atenção. Quem tem dito sobre subnotificação são políticos de outros países e não cientistas. Essas pessoas duvidam dos sacrifícios que a China tem feito para conter o surto. Não sabem que o país conseguiu superar em tempo relativamente curto a pandemia. Não sabem o grau de esforço da China e da sua população tem feito para conter o coronavírus. A populaçãotem colaborado e profissionais de saúde que têm trabalhado 24 horas por dia. Cientistas diziam que só conseguíramos conter a pandemia em junho e conseguimos dois meses antes com suor e lágrimas da população da China, o que não foi compreendido por todos.

Ataques xenófobos e racistas sofridos pela China em função do vírus

Tivemos onda de ataques racistas e xenófobos contra a China e outros países asiáticos. É verdade que o primeiro estudo de coronavírus foi registrado no país e isso não quer dizer que o vírus vem dele. Pesquisas de sequência genética mostram que a origem não é necessariamente na China. Mas antes da conclusão dessas pesquisas, temos que reconhecer que o rastreamento da origem de vírus é uma questão científica para que possamos conhecer e combater a doença, e não podemos aproveitar para politizar ou estigmatizar a questão.

A OMS é contrária à prática de associar o vírus a um país. Tal como a gripe H1N1, que causou a morte de meio milhão de pessoas. Ela surgiu nos EUA, mas ninguém quis responsabilizar um país pela propagação e nem chamar de vírus norte-americano.

Ataques brasileiros à China

Há ataques lamentáveis associando a China à covid-19 e no Brasil continua sendo uma atitude lamentável que não condiz com o caráter acolhedor do País. Nesse momento precisamos de solidariedade, e não ataques. O jogo não vai ser vencido pelo melhor jogador do campo, mas só quando o pior jogador em campo conseguir aguentar o jogo. Por isso todos os países precisam se unir.

O governo chinês está oferecendo ajuda a 127 países e a 4 entidades internacionais, com EPIs e respiradores e doação de R$ 20 milhões à OMS. Enviando equipes de médicos a países e fazendo teleconferências. Além disso, das medidas do governo central, os governos locais, organizações e empresas já ofereceram material médico para mais de 100 países. Outra área que temos trabalhado é para aumentar a nossa produção de equipamentos e insumos para ajudar os outros países. Desde março já exportamos 3,8 bilhões de máscaras a mais de 50 países, 16 mil respiradores e quase 3 milhões de testes e assinamos acordo de compras para fornecer equipamentos e materiais.

Leia: EUA têm dobro do número de casos por coronavírus que a China

Cooperação com o Brasil

Com o Brasil estamos fazendo um intensivo trabalho para que a cooperação bilateral seja efetiva e eficiente. Há 3 semanas os presidentes Xi Jinping e Jair Bolsonaro conversaram e discutiram como os dois lados podem cooperar melhor em combate conjunto e, em janeiro, a Embaixada criou um diálogo permanente com o Itamaraty, a Anvisa e o Ministério da Sáude. Fizemos vídeoconferências entre médicos brasileiros e chineses. Governos federal e estaduais manifestaram interesse em contar com mais apoio chinês. Estramos trabalhando intensamente e o governo central da China está em fase final de negociação com Itamaraty para fornecer EPIs para o governo federal. Cerca de 10 províncias chinesas mandaram materiais para estados e municípios geminados. Temos 15 empresas chinesas em contato com os governos locais para doar 1 milhão de máscaras e respiradores, testes, luvas e etc.

Cooperação para aquisição de equipamentos

É um tema complexo pela quantidade de pedidos e é também uma ação de mercado. O governo chinês tem tentado fazer coleta de pedidos de aquisições, por vias diplomáticas e governamentais. Pedidos de 248 tipos de materiais do ministério e de 14 governos estaduais. O governo chinês fornece um catálogo dos exportadores chineses cadastrados para garantir qualidade e prazo de entrega e compradores vão negociar os termos dos contratos. O governo está fazendo o casamento de pedidos e demandas indicando os canais confiáveis para garantir a qualidade e compatibilização dos produtos em termos técnicos e para evitar revendas e especulações.

Veja: China presta homenagem a mortos por coronavírus no país

Quais são as lições aprendidas pela China?

A lição número 1 é estar preparado para o pior. Estamos diante de uma doença perigosa e desconhecida, talvez conhecemos 10% dessa doença. Por isso a China interditou a cidade de Wuhan, epicentro inicial. Não foi fácil, mas valeu a pena. Conseguimos ganhar tempo não só pra china, mas para o mundo. Pesquisa mostra que com essa medida conseguimos reduzir, até 19 de fevereiro, 700 mil casos infectados. Ou seja, sim, sem essa medida estaríamos numa situação pior. Por isso o chefe de especialistas da OMS disse, na última coletiva de imprensa, que todo mundo deve um agradecimento especial a Wuhan, que fez um sacrifício.

A segunda lição: o governo tem papel imprescindível nesse processo. Ele tem que adotar medidas sistemáticas. Não é questão simples de decretar a quarentena ou não, mas sim ao determinar uma série de medidas.