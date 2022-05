Chocolate potencialmente contaminado é tirado de circulação para evitar risco a consumidores Ferrero do Brasil fará recall do chocolate Kinder Schoko-Bons após notificação da Secretaria Nacional do Consumidor Chocolate potencialmente contaminado é retirado de circulação para evitar risco a consumidores

Ferrero do Brasil anunciou recall do produto

A Ferrero do Brasil anunciou o recall dos chocolates Kinder Schoko-Bons fabricados na Bélgica e com validade para 8 de novembro de 2022.

A decisão ocorre após a notificação da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) devido à identificação de produtos contaminados por salmonela no mercado europeu.

O produto apresenta risco à saúde, podendo causar desconforto gastrointestinal, letargia, febre, dores de cabeça, erupção cutânea, entre outros.

“Trabalhamos para garantir os direitos e a segurança de todos os consumidores brasileiros. Alertamos sobre o possível produto contaminado anteriormente e, agora, este recall é uma ação para assegurar a saúde de todos”, disse Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública.

A empresa afirmou que apenas os lotes fabricados na Bélgica com a validade citada fazem parte do recall. As informações sobre a data e o país de origem podem ser consultadas no verso da embalagem dos produtos.

Os consumidores que tenham comprado este produto podem pedir troca ou reembolso, orienta a Senacon, pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da Ferrero, por meio do telefone 0800 701 6595 ou e-mail sacbrasil@ferrero.com.

Também é possível recorrer à plataforma consumidor.gov.br ou a órgãos de proteção e defesa do consumidor.

A Senacon e a Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) monitoram a campanha de recall da Ferrero do Brasil.