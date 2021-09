Christhiane diz que vai marchar sobre sangue de comunistas

Brasil | Emerson Fraga, do R7, em Brasília

A- A+

Reprodução/Divulgação

A ex-deputada Cristhiane Brasil, filha do presidente do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Roberto Jefferson, disse nesta segunda-feira (6) no Twitter que vai marchar “por sobre o Mar Vermelho (de sangue dos comunistas)”.

Cristiane utilizou referências da história dos judeus, narradas na Bíblia, que fugiram da escravidão no Egito, para comparar o povo aos que protestarão nesta terça-feira (7) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo a ex-parlamentar, em vez da escravidão, eles seriam libertados de uma “ditadura da toga”, referindo-se ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O pai de Cristhiane, Roberto Jefferson, está preso desde o dia 13 de agosto acusado de integrar uma espécie de milícia digital contra a democracia. Ele postou em uma rede social vídeos e fotos ostentando armas e incitando atos de violência contra os ministros da Suprema corte.

Na decisão que determinou a prisão do politico, Moraes afirmou que ele faz parte de uma “possível organização criminosa” que tem como finalidade “desestabilizar as instituições republicanas”.

No último sábado (4), o ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência do ex-deputado federal para o Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O político deve usar tornozeleira eletrônica e cumprir uma série de medidas cautelares. Ele estava internado desde o dia 1º na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bangu.

Veja o tuíte:

Até o sol raiar do dia 7 de setembro, muita merda vai ser jogada no ventilador! E depois, marcharemos por sobre o Mar Vermelho (de sangue dos comunistas), para assim como o povo judeu, celebrarmos a nossa libertação da escravidão pela ditadura da toga! #Dia7VaiSerGIGANTESCO pic.twitter.com/O7FHR4wqJe — Cristhiane Brasil (@crisbrasilreal) September 6, 2021