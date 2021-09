Chuva ajuda a apagar incêndios na Chapada dos Veadeiros 

A- A+

Mais de 23 mil hectares de vegetação foram queimados Arquivo corpo de bombeiros

A chuva que caiu na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na última sexta-feira (24), ajudou a apagar o incêndio que já durava 12 dias. A água pôs fim a pelo menos dois focos de incêndio De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 23 mil hectares de vegetação foram queimados.

O combate ao fogo contou com a participação de agentes do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), do Corpo de Bombeiros de Goiás, do Ibama, além de voluntários da Brigada Ambiental de Cavalcante. Ao todo, 200 profissionais estiveram envolvidos no combate às chamas.

Antes da chuva, a força-tarefa extinguiu seis incêndios na região. A operação conjunta contou com três aeronaves Air Tractor, do ICMBio, um helicóptero dos bombeiros, além de 31 viaturas.

Os incêndios começaram no dia 12 de setembro, na região do Vale da Lua, em Alto Paraíso (GO). Cerca de 100 turistas chegaram a ficar encurralados no local, mas foram resgatados.