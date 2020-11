Chuva deve atingir várias regiões do país no fim de semana prolongado A passagem de uma frente fria pelo Sudeste, e que chega ao litoral da Bahia, estimula a formação de áreas de instabilidade; chuva não chega ao Pantanal Chuva deve atingir várias regiões do país no fim de semana prolongado

Chuva atingiu região central de Brasília na manhã deste sábado (31) Marcello Casal JrAgência Brasil

O fim de semana prolongado pelo feriado de finados (2 de novembro) deve ser instável em grande parte do país. A passagem de uma frente fria pelo Sudeste do Brasil, e que chega ao litoral da Bahia, vai estimular a formação de grandes áreas de instabilidade sobre o Sudeste, o Centro-Oeste e parte do Norte e do Nordeste do Brasil.

Segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pelos próximos cinco dias as chances de chuvas na região pantaneira no centro do país, atingida pelo fogo, são muito pequenas.

“A condição para chuva é muito remota na região pantaneira, mas claro que já choveu lá nos últimos dias e umedeceu a mata, mas a região ainda merece atenção”, disse.

Uma massa de ar seco predomina sobre Mato Grosso do Sul. Apenas hoje o estado ainda terá muitas nuvens, mas o sol já aparece. No oeste e sul de Mato Grosso, incluindo Cuiabá, o fim de semana será com sol e calor, mas sem extremos. A chance de chuva é remota. Mas as outras regiões de Mato Grosso passam o feriadão com períodos de sol e pancadas de chuva com raios. Vários temporais devem ocorrer no centro, norte e leste do estado.

Para Goiás e o Distrito Federal, a previsão também é de um fim de semana prolongado muito instável, com nuvens carregadas e pancadas de chuva. Há risco de chuva forte e de ventos em todos os dias em Brasília e Goiânia. Apenas no feriado da segunda-feira, o tempo ficará firme no sul de Goiás.

Sudeste

Em quase todo Sudeste, áreas de instabilidade, deixadas por uma frente fria, vão trazer muita nebulosidade e condições para chuva durante o fim de semana.

Hoje, chove em grande parte do leste de São Paulo, incluindo o litoral e a Grande São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e em quase todas as áreas do Espírito Santo e de Minas Gerais. Há alerta de muita chuva entre o norte do Rio de Janeiro, o Vale do Rio Doce (MG) e a região de Vitória (ES).

O sábado deve ser com sol no centro-oeste do estado de São Paulo. A região do Triângulo Mineiro, o norte de São Paulo e a divisa de Minas com a Bahia podem ter um pouco de sol, mas chove várias vezes. Céu nublado predomina na região de Campinas e de Sorocaba, com temperatura amena e vento moderado. A Grande São Paulo terá um sábado nublado, com chuva e frio.

Amanhã, ainda deve chover em grande parte do leste de São Paulo, incluindo a capital e o litoral paulista, no estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também no centro, leste e norte de Minas Gerais.

Na segunda-feira, quase toda a Região Sudeste terá períodos com sol, mas muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Ainda chove um pouco em todo o litoral da região. O dia fica chuvoso no Vale do Jequitinhonha e norte do Espírito Santo. A Grande Belo Horizonte, a Zona da Mata e o interior do Estado do Rio têm hoje muitas nuvens e pouca chuva.

Sul

Na Região Sul, o fim de semana começou com tempo instável na maioria dos estados, mas a maior parte do feriadão terá predomínio de sol. O ar frio de origem polar deixa a temperatura amena especialmente à noite e no começo da manhã. Todo o feriado será com um pouco de frio em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

Neste sábado, a maioria das áreas do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e o oeste e o sul do Paraná ficam com muitas nuvens e chuva. O mar fica agitado em todo o litoral da Região Sul. Já no domingo e no feriado de segunda-feira quase toda a Região Sul terá sol e algumas nuvens, mas sem chuva.

Norte

Na maioria da Região Norte, o fim de semana será com períodos de sol, sempre com muitas nuvens, pancadas de chuva e raios à tarde e à noite. Essas pancadas de chuva podem ser de moderadas a fortes, inclusive em Manaus, Boa Vista, Belém, Macapá e Palmas.

No Acre e em Rondônia, o fim de semana terá várias horas com sol forte e algumas pancadas de chuva a partir da tarde, incluindo as capitais Rio Branco e Porto Velho.

Já no centro-norte do Tocantins e no norte e no leste do Pará, o feriado de 2 de novembro terá predomínio de céu nublado e chuva, com risco de temporais.

Nordeste

Hoje e amanhã, várias áreas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe terão bastante sol e tempo seco, com pouca chuva, segundo a Meteorologia.

No feriado, as pancadas de chuva se espalham por todo o Maranhão e Piauí, deve chover no sul do Ceará, no sertão de Pernambuco e em Sergipe. Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e o centro-norte do Ceará continuam com sol no feriado.

Na Bahia, todo o feriadão terá muita nebulosidade e pancadas de chuva, com risco de temporais. Pode chover em Salvador.