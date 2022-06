Chuva em Alagoas: desabrigados recebem comida e roupas do Unisocial EVG Mais de 30 cidades do estado estão em situação de emergência. Saiba como ajudar

Cerca de mil voluntários do Unisocial EVG estão mobilizados para oferecer ajuda humanitária Divulgação

Além de Pernambuco, as fortes chuvas que caem neste outono na Região Nordeste do

Brasil também castigaram regiões de Alagoas. O estado tem 33 cidades em situação de

emergência, incluindo a capital Maceió. Para socorrer os desabrigados, o programa social

Unisocial EVG já distribuiu 71 toneladas de alimento; 1,8 mil garrafas de água; 3 mil peças

de roupas; 900 pares de calçados; 3 mil refeições; e 4 mil lanches.

Os alimentos foram arrecadados no evento “Driblando a Fome”, que aconteceu na capital

alagoana no último domingo (28). Cerca de 3,5 mil pessoas compareceram e doaram

alimentos não perecíveis para as vítimas.

“Famílias foram afetadas com essas chuvas. Muitas cidades estão alagadas e as pessoas

estão perdendo tudo”, relata Assis Pedrosa, responsável pelo Unisocial EVG em Alagoas.

“Conseguimos ajudar mais de 5 mil famílias afetadas. No bairro do Riacho Doce, um dos

mais atingidos – onde casas caíram – famílias perderam móveis, estão sem energia e há

muitas que estão sem comer. Levamos a elas marmitas, sucos, café, roupa, toalhas,

travesseiros e colchões.”

Muitos não têm o que comer Divulgação

As cestas básicas foram entregues para as famílias na Catedral da Igreja Universal do

Reino de Deus de Maceió e em outros templos da Universal no estado. Aproximadamente,

mil voluntários do Unisocial EVG estão mobilizados para oferecer essa ajuda humanitária.

Marinite das Dores da Silva, de 74 anos, moradora do bairro Riacho Doce, foi uma das

beneficiadas. Ela conta que sua casa está em área de risco e, por isso, foi obrigada a sair

do imóvel.

“Estou morando de favor com três pessoas da minha família. Não temos nada para comer e

estamos dependendo de ajuda, tentando sobreviver. Mas o pessoal do Unisocial EVG

chegou aqui em casa com alimentos, kit de higiene e roupas. Nos ajudaram muito!”,

agradeceu a maceioense.

Quem quiser colaborar, pode deixar alimentos não perecíveis na Catedral da Universal,

localizada na Av. Comendador Gustavo Paiva, 3076, Mangabeiras, ou em qualquer templo

da Universal em Alagoas. Moradores de outros estados podem cooperar doando qualquer

valor pelo PIX, com a chave unisocial@universal.org.

Além da assistência aos desabrigados, o Unisocial EVG também está apoiando os

socorristas que estão trabalhando nos locais mais atingidos, oferecendo alimentação a água

a eles.

O Unisocial EVG é um dos 17 programas sociais mantidos pela Universal.