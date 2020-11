Cícero Lucena (PP) é eleito para retornar à Prefeitura de João Pessoa

Cícero Lucena vai voltar ao cargo após 15 anos Pedro França /Agência Senado

O ex-governador da Paraíba e ex-senador Cícero Lucena (PP) foi eleito neste domingo (27) para retornar à prefeitura de João Pessoa (PB), cidade que já comandou por dois mandatos consecutivos, entre 1997 e 2005.

Com 100% das urnas apuradas, Lucena conquistou 53,16% dos votos válidos (185.055). Nilvan Ferreira (MDB), que também disputava o segundo turno do pleito, foi escolhido por 46,84% do eleitorado, com 163.030 votos. Votaram em branco 15.164 eleitores (3,79%) e anularam a escolha outros 37.103 (9,27%).

Trajetória

Cícero Lucena Filho nasceu em São José de Piranhas, em agosto de 1957, mas viveu desde muito jovem na cidade de João Pessoa. Empresário da construção civil, fixou residência e constituiu família na Paraíba.

Foi vice-governador da Paraíba e depois se elegeu como o governador mais jovem da história. Também já assumiu o posto de ministro da Secretaria de Políticas Regionais, foi prefeito de João Pessoa por dois mandatos e senador da República.