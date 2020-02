Cid Gomes recebe alta da UTI e segue para enfermaria

Cid Gomes foi baleado na quarta-feira (19) reprodução/rede social

O senador Cid Gomes recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e segue para enfermaria nesta quinta-feira (20), segundo o boletim médico do Hospital do Coração de Sobral foi divulgado das 8h40.

Ciro Gomes cobra autoridades por irmão baleado: 'Cheio de revolta'

O boletim médico, assinado pelo diretor técnico do hospital, Joaquim David Carneiro Neto, afirma que o quadro clínico de Cid evoluiu sem intercorrências "mantendo-se hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal".

Leia o boletim na íntegra:

"O Hospital do Coração, neste ato representado por seu Diretor Técnico, informa que o Senador Cid Ferreira Gomes deu entrada nesta unidade hospitalar, vítima de ferimento por arma de fogo no hemitórax esquerdo em 19 de fevereiro de 2020. Após atendimento inicial, evoluiu sem intercorrência nas últimas horas, mantendo-se hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal, não mais necessitando de cuidados de terapia intensiva, recebendo, portanto, alta para a enfermaria".

Cid Gomes baleado

O senador foi atingido por dois tiros de arma de fogo durante protesto em Sobral, no Ceará, na tarde desta quarta-feira (19), ao tentar invadir um batalhão com uma retroescavadeira em meio a protesto de policiais militares.

Inicialmente, a assessoria de comunicação do político havia informado que o tiro era de bala de borracha. Depois, confirmou que o tiro, de fato, foi de arma de fogo — o senador foi atingido no tórax e também ferido no supercílio, segundo a equipe do político.

Gomes participava de um protesto para tentar acordo entre policiais militares em greve por aumento salarial. O senador licenciado pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por PMs mascarados que impediam a entrada no batalhão no centro de Sobral. Foram disparados tiros na direção de Cid Gomes, que atingiram os vidros do veículo onde ele estava.

Veja momento em que Cid é baleado: