Cidade menos populosa de São Paulo, Borá tem 1º caso de covid-19 Prefeitura do município afirma que infectado é um profissional de saúde que mora na cidade, mas trabalha na vizinha Paraguaçu Borá

Já há casos confirmados em 526 das 645 cidades de SP Ueslei Marcelino/Reuters

O novo coronavírus chegou à menor cidade do Estado de São Paulo. A prefeitura de Borá (SP), com 837 habitantes, no oeste paulista, confirmou nesta terça-feira (2) o primeiro caso positivo da covid-19.

A cidade é também a segunda do Brasil com menor população e era a única na região que ainda não tinha registrado a presença do vírus. A confirmação acontece um dia após o início da flexibilização do pequeno comércio local.

De acordo com a gestora municipal de saúde, Aline Martins Squasso, um profissional de saúde que mora na cidade, mas trabalha na vizinha Paraguaçu Paulista apresentou sintomas da doença e o resultado foi positivo. Ela acredita que ele se contaminou na cidade onde trabalha.

Conforme a gestora, o paciente está em isolamento familiar, em boas condições de saúde. "Estamos providenciando a testagem de todos os familiares e pessoas que tiveram contato com o paciente", disse. Outra pessoa que apresentou sintomas de síndrome gripal passou por exames e o caso foi descartado.

Segundo a prefeitura, as medidas de isolamento estão sendo mantidas, apesar de a cidade ter aderido ao plano estadual de reabertura gradual das atividades econômicas. Borá está na faixa 2 (laranja) e reabriu o comércio com restrições. Todas as cidades limítrofes — Paraguaçu Paulista, Quatá, Lutécia e Quintana — já têm casos positivos da doença.

Até segunda-feira (1°), o novo coronavírus já havia se espalhado para 526 dos 645 municípios paulistas. Em 267 houve morte causada pela doença. Em Uru, a segunda menor cidade de São Paulo, com 1.165 habitantes, além de três casos positivos, houve uma morte. Nova Castilho, em terceiro lugar entre as pequenas cidades, registrou o primeiro caso suspeito e aguarda o resultado do exame.

