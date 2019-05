Do R7, com Estadão Conteúdo

Cidades brasileiras têm atos em apoio a Bolsonaro neste domingo Presidente foi orientado por membros do governo a não participar de manifestações. Bolsonaro compartilhou vídeos em sua conta no Twitter Bolsonaro

Apoiadores de Bolsonaro foram às ruas neste domingo (26) Guilherme Stutz/Futura Press/Estadão Conteúdo – 26.05.2019

Os atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro acontecem em pelo menos 312 cidades brasileiras neste domingo (26).

Manifestantes foram às ruas com cartazes, roupas em cores verde e amarelo e bandeiras do Brasil. No Distrito Federal, por exemplo, há trios elétricos. A maior parte dos apoiadores pedem aprovação da reforma da Previdência e do projeto anticrime e anticorrupção do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Os atos começaram na tarde deste domingo em São Paulo e Belo Horizonte. Em outras cidades, como Belém, os manifestantes se reuniram no período da manhã.

No começo da semana, Bolsonaro afirmou que não participaria dos atos, orientado por apoiadores do governo. O presidente disse que as pessoas que pedem pelo fechamento do Congresso e do STF (Supremo Tribunal Federal) estão "na manifestação errada" e que esses temas estariam mais para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e não cabem no Brasil.

Neste domingo, Bolsonaro compartilhou vídeos de atos em Juiz de Fora (MG), local onde foi esfaqueado durante campanha eleitoral em 2018, e São Luiz do Maranhão (MA).