Cidades da Bahia iniciam determinação de toque de recolher

Camaçari é uma das cidades com toque de recolher Prefeitura de Camaçari

Os municípios de Camaçari, Candeias, Conde, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho, todas da Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, começaram às 18h deste domingo (5) a fazer o toque de recolher definido pelo governo do estado. A restrição vai durar uma semana e termina do domingo que vem (12).

Pela determinação, fica estabelecida a restrição de locomoção noturna. Nenhum cidadão poderá permanecer ou transitar em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 5h do dia seguinte.



Ainda nessas 10 cidades fica autorizado, das 5h às 17h, somente o funcionamento dos serviços essenciais e, em especial, as atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia, o transporte e o serviço de entrega de medicamentos e demais insumos necessários para manutenção das atividades de saúde, as obras em hospitais e a construção de unidades de saúde.

Já no município de Correntina, outro decreto estadual estabelece o toque de recolher a partir deste sábado (4) e tem validade até o dia 10 de julho. Na cidade do oeste baiano, a restrição também será entre 18h e 5h.