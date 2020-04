Cidades fazem panelaços contra demissão de Mandetta

Do R7

Manifestações foram registradas em diversas cidades do país ALESSANDRO BUZAS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Diversas cidades pelo Brasil registraram panelaços e gritos de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (16) em protesto pela demissão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, em meio a crise da pandemia do covid-19 no Brasil.

Leia mais: Bolsonaro escolhe Nelson Teich para substituir Mandetta na Saúde

É o sexto panelaço feito contra o presidente, que já foi alvo de protestos similares durante discursos que fez sobre a crise provocada pela pandemia, um reflexo da discordância de parte da população da maneira como o presidente conduz a crise.

Nas redes sociais, centenas de vídeos da manifestação foram publicados vindos das mais diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal, Recife entre outras. Junto do barulho das panelas, manifestantes ainda gritavam "fora, Bolsonaro" e pediam o "impeachment" e a "renúncia" do Presidente da República.

Assista aos vídeos:

São Paulo:

Panelaço 16/04



Real Parque - Morumbi, zona nobre de São Paulo. pic.twitter.com/uOAEQ7Yxa0 — JuliMou (@juli_mou) April 16, 2020

Distrito Federal:

Rio de Janeiro:

Belo Horizonte:

mais uma vez, na região central de BH, um panelaço acompanha o pronunciamento de Bolsonaro em meio à pandemia pic.twitter.com/sb6ljYiFPh — alex (@alexbessas) April 16, 2020

Recife: