Cidades goianas poderão abolir uso de máscara em locais abertos A determinação do governo do estado é que a liberação ocorra em localidades com mais de 75% da população vacinada

Idosos sem máscara na praça: o drama em Guaraíta (GO) Pixabay - Arquivo

O governo de Goiás deu liberdade aos prefeitos de municípios com, pelo menos, 75% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, liberarem o uso de máscara em locais abertos. A decisão foi publicada no site do Executivo estadual.

A liberação vale para locais sem aglomeração. A determinação é que o percentual de vacinados, composto por todas as faixas etárias, deve ser o que consta no Sistema de Informações do PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Embora a liberação valha para todos, a recomendação, segundo a Secretaria de Saúde do estado, é que imunossuprimidos, pessoas com comorbidades e os não vacinados sigam usando máscara mesmo em locais abertos.

Outra recomendação é que os municípios não extingam a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados "como, por exemplo, transporte público, aeroportos, rodoviárias, escolas, e em ambientes abertos com aglomeração".