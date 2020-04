Cidades registram panelaços durante fala de Bolsonaro na TV Manifestações têm ocorrido com mais freqüência devido a insatisfação com as declarações e atitudes do presidente sobre a crise do covid-19

Panelaços foram registrados em várias cidades do país NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Pela quinta vez seguida desde o ínicio da crise do novo coronavírus o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de panelaços feitos pela população em várias cidades do Brasil. As pessoas já haviam se mobilizado em 6 de março, em 24 e 27 de março, no dia 31 de março e voltam às janelas na noite desta quarta-feira (8).

Nas redes sociais, centenas de vídeos da manifestação foram publicados vindos das mais diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador entre outras. Junto do barulho das panelas, manifestantes ainda gritavam "fora, Bolsonaro" e pediam o "impeachment" e a "renúncia" do Presidente da República.

Em alguns lugares os manifestantes também apagavam e acendiam as luzes de seus apartamentos. Os protestos surgiram motivados principalmente pela discordância com a atuação de Bolsonaro na crise do coronavírus.

Assista aos vídeos:

São Paulo:

Mais uma vez o panelaço se escutou em Jardins, São Paulo, desde o início do pronunciamento do presidente Bolsonaro. pic.twitter.com/LzuUYWlid8 — Paula Ramón (@paulacramon) April 8, 2020

Distrito Federal:

Foi só o Bolsonaro começar a falar em rede nacional que o #panelaço começou em Águas Claras, DF. pic.twitter.com/Giw9BZvkFs — Rosana Hessel (@rohessel) April 8, 2020

Rio de Janeiro:

Belo Horizonte:

Florianópolis:

Salvador: