Ciência brasileira ganha destaque no combate à pandemia

Desde o surgimento do novo coronavírus, a ciência e a tecnologia se tornaram os grandes protagonistas no combate à crise global. Os avanços brasileiros para encontrar a cura da COVID-19 é o tema do Estúdio News desta quarta-feira (22), que recebe o presidente da Academia Brasileira de Ciência, Luiz Davidovich, e o diretor do banco de sangue do Sírio-Libanês, Silvano Wendel.

O vírus já atinge mais de 2,5 milhões de pessoas e os cientistas do mundo inteiro correm contra o tempo para descobrir um remédio capaz de frear a pandemia. No Brasil, a comunidade científica já se mobiliza na realização de pelo menos 76 estudos com seres humanos para entender o comportamento da doença e buscar possíveis tratamentos.

Wendel chama a atenção para a importância dessas pesquisas, realizadas com controle e seriedade.

“Como essa é uma doença nova, qualquer novo estudo que possa contribuir com o tratamento desses pacientes é bem-vindo. Mas é muito importante que todos eles sejam muito bem conduzidos, exatamente para não provocar uma confusão no meio médico e entre os pacientes. Por isso, o controle rígido é fundamental”.

Apesar da dependência do país em relação a medicamentos e equipamentos importados da Índia e da China, os especialistas brasileiros têm respondido rapidamente aos desafios impostos pela pandemia. Segundo Davidovich, o investimento contínuo na área é fundamental para superação de qualquer crise na saúde.

“É muito importante restabelecer os investimentos em ciência e tecnologia para que a gente possa ter um protagonismo internacional maior e que também possamos produzir medicamentos, mais baratos e mais adequados, baseados na imensa biodiversidade do Brasil”.

