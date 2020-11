Do R7

Cinthia tem 42% e Prof. Júnior Geo soma 13% em Palmas, diz pesquisa Estudo da Realtime Big Data mostra atual prefeita à frente também no cenário espontâneo com 31%, enquanto Professor Júnior Geo tem 10%

Cinthia Ribeiro e Professor Júnior Geo Montagem/Reprodução/Facebook

A prefeita de Palmas (TO), Cinthia Ribeiro (PSDB), lidera as intenções de voto na capital do Tocantins, segundo pesquisa encomendada pela Record TV, ao Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira (13).

No cenário de votação estimulada, a atual chefe do Executivo aparece com 42% das intenções, enquanto o segundo colocado, Professor Junior Geo (Pros), tem 13%.

Na pesquisa espontânea, Cintia Ribeiro tem 31%, e Júnior Geo tem 10%.

Veja as intenções na pesquisa estimulada, considerando candidatos que obtiveram ao menos 1%.

Cinthia Ribeiro (PSDB) - 42%

Professor Júnior Geo (Pros) - 13%

Thiago Amastha Andrino (PSB) - 7%

Eli Borges (Solidariedade) - 7%

Vanda Monteiro (PSL) - 6%

Marcelo Lelis (PV) - 5%

Barison (Republicanos) - 5%

Alan Barbiero (Pode) - 3%

Vilella do PT (PT) - 2%

Nulo/Branco - 5%

Não sabe/Não respondeu - 5%

Veja os números da pesquisa espontânea:

Cinthia Ribeiro (PSDB) - 31%

Professor Júnior Geo (Pros) - 10%

Eli Borges (Solidariedade) - 5%

Thiago Amastha Andrino (PSB) - 5%

Vanda Monteiro (PSL) - 4%

Barison (Republicanos) - 4%

Marcelo Lelis (PV) - 3%

Vilella do PT (PT) - 2%

Alan Barbiero (Pode) - 1%

Outros -2%

Nulo/Branco - 11%

Não sabe - 22%

A mesma pesquisa mostrou 49% de aprovação ao mandato de Cinthia Ribeiro, 45% de desprovação, e 6% são sabem ou são responderam.

Foram entrevistadas 1.050 pessoas entre os dias 11 e 12 de novembro. A margem de erro é de 3%, para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerada a margem de erro. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo TO‐04985/2020.