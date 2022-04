Ciro diz que governo Lula transferiu mais dinheiro a bancos do que a pobres Segundo o pré-candidato, foram transferidos R$ 4,88 trilhões aos bancos e R$ 332 bilhões ao Bolsa Família durante o governo Lula Ciro diz que governo Lula transferiu mais dinheiro a bancos do que a pobres

Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência da República Correio do Povo - Arquivo

Ciro Gomes (PDT) afirmou que o governo Lula (PT) transferiu mais dinheiro aos bancos do que aos pobres. Segundo ele, enquanto trilhões foram repassados às instituições bancárias, apenas bilhões foram destinados ao Bolsa Família. As declarações foram dadas durante participação no evento Brazil's Choice in 2022, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (11).

"R$ 4,88 trilhões, no período em que o Lula deu as cartas do poder brasileiro, foram transferidos para os bancos, via juros. E R$ 332 bilhões foram transferidos para os pobres no Bolsa Família. Isso é uma coisa concreta", disse.

Ciro avaliou que Lula tenta reforçar uma imagem de caridade. "Mas eu sou uma pessoa estudiosa e levantei quanta transferência de dinheiro público o período em que o Lula mandou no Brasil fez para os pobres e para os ricos. É uma coisa chocante. A fonte é o Tesouro Nacional", afirmou.

O pré-candidato colocou-se como uma alternativa política distinta no que se refere aos projetos econômicos do ex-presidente e aos do atual mandatário do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). Ciro ainda definiu Lula como um homem "cansado, envelhecido, falando bobagem pelos cotovelos", criticando, por exemplo, a declaração de que "Deus é petista".