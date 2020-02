Guilherme Padin, do R7

Ciro Gomes cobra autoridades por irmão baleado: 'Cheio de revolta' Senador Cid Gomes (PDT-CE) foi atingido por tiros de arma de fogo durante protesto em Sobral, no Ceará, na tarde desta quarta-feira (19) Ciro Gomes cobra autoridades por irmão baleado: 'Cheio de revolta'

Cid foi baleado durante protesto em Sobral, no Ceará TV Record

O ex-presidenciável Ciro Gomes cobrou autoridades e se disse revoltado após seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE), ser atingido por tiros de arma de fogo durante protesto em Sobral, no Ceará, na tarde desta quarta-feira (19).

Em sua conta oficial no Twitter, Ciro escreveu que o irmão não corre risco de vida e pediu que as autoridades responsáveis "apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei".

Confira a mensagem de Ciro Gomes na íntegra:

Meu irmao Cid Gomes foi vitima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, nossa cidade. Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo. Novos exames estão sendo feitos mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei.