Ciro Gomes culpa Lula por polêmica em torno de frase sobre favelas 

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, durante evento em São Paulo Keiny Andrade - 1.9.2022

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, se justificou nesta quinta-feira (1) da afirmação feita por ele de que explicar as propostas do seu plano de governo a quem vive na favela seria um "serviço pesado" e afirmou que a polêmica criada em torno da fala foi estimulada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também candidato ao Palácio do Planalto.

Na quarta-feira (31), Ciro detalhou parte do seu plano de governo a empresários e foi elogiado. Ele disse que isso aconteceu porque estava em "um comício para gente preparada". "Imagine explicar isso na favela. É um serviço pesado", comentou.

O político do PDT se defendeu da afirmação. "Eu estou tentando que haja muita gente fazendo o que eu estou fazendo. Subindo o morro, onde eu estava anteontem, explicando pedagógica e humildemente para as pessoas do que se trata. Mas eu não posso fazer isso sozinho. É só isso o que eu disse", explicou Ciro, durante um compromisso de campanha em São Paulo.

"O resto? Hipocrisia da mais rasa e pura, especialmente motivada por um candidato que é um corrupto e que faz apologia da ignorância como ferramenta da sua eternidade no poder, que é o Lula", acrescentou.

Ainda segundo ele, os pontos abordados na reunião com os empresários eram complexos demais. "Quando você trata do efeito da taxa de câmbio no desmonte da indústria nacional, quando você trata da política monetária como deformação da taxa de câmbio do país, você está falando uma certa linguagem que só pessoas que tiveram a oportunidade de se iniciar naquele assunto compreendem."