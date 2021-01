Cliente poderá usar Pix para transferir grana da conta salário Possibilidade será uma das novidades disponíveis no sistema neste ano, de acordo com informações do Banco Central Cliente poderá usar Pix para transferir grana da conta-salário em 2021

Aplicativo do Banco Central. Pix permitirá transferências da conta-salário Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O Banco Central quer incluir a conta salário no sistema de pagamentos instantâneos Pix em 2021 e expandir o uso da ferramenta, hoje voltada apenas a quem tem contas de depósito (corrente), poupança e pré-paga.

A informação foi dada na quinta-feira (27) pelo diretor de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello. Ao inaugurar a 12ª Reunião Plenária do Fórum Pix, ele citou a inclusão da conta-salário entre as novidades para 2021, mas não afirmou em que período do ano isso deverá ocorrer.

A conta salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Apenas o empregador consegue realizar depósitos nesta conta. Já o trabalhador pode realizar a movimentação do dinheiro que cai na conta. A vantagem para o empregado é a possibilidade de não pagar taxas.

Inaugurado em novembro, o Pix permitiu 176 milhões de transações em 2020, movimentando R$ 150,3 bilhões.

O sistema é um meio de pagamento igual a uma TED ou Doc, com a diferença de pagamentos e transferências realizados via Pix serão finalizados em no máximo dez segundos e estarão disponíveis sete dias por semana, 24 horas por dia, todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. A identificação dos usuários é feita por meio de chaves cadastradas previamente, e que podem ser um número de celular, CPF, e-mail ou combinação aleatória, no caso de pessoas físicas.