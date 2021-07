Coaf aponta elo suspeito de Francisco Maximiano

A- A+

Uma transação financeira de Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos - empresa contratada pelo governo de Jair Bolsonaro para fornecer a vacina indiana Covaxin -, o vincula a um empresário suspeito de distribuir propinas a políticos. Um relatório financeiro do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em posse da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado , registrou como atípico o pagamento de quase R$ 1 milhão da 6M Participações, controlada por Maximiano, a uma empresa ligada ao empresário Helder Rodrigues Zebral, ex-dono da churrascaria Porcão e condenado por improbidade administrativa.

Criada em 2012, a 6M Participações é registrada na Receita Federal como uma controladora de instituições não-financeiras. O capital social informado pela empresa ao Fisco foi de R$ 500. O relatório do Coaf, porém, registra uma movimentação de R$ 66,5 milhões da empresa, entre 1º de setembro do ano passado e 28 de fevereiro deste ano.

"Despertou nossa atenção o fato de a empresa ter transacionado valores expressivos com contrapartes que, aparentemente, não possuem vínculo com sua atividade e que estão localizadas em região distante do local de atuação", afirmou o órgão no documento.

A 6M recebeu, em 6 meses, R$ 33,3 milhões em crédito - a maior parte vinda de outras empresas de Maximiano. Em débito, a 6M gastou R$ 33,2 milhões. Uma dessas transações foi um pagamento de R$ 994 mil à Fênix Cobrança e Assessoria Financeira, empresa criada no segundo semestre do ano passado por Nilvan Rodrigues Zebral, irmão de Helder Zebral e cujo capital social é de R$ 30 mil.

Três empresas

Em meio à pandemia da covid-19 , Nilvan abriu três empresas financeiras. Em um intervalo de uma semana, ele abriu a Fênix Cobrança, a Resende Cobrança e Assessoria Financeira e a Invest Factoring Fomento Mercantil, todas com sede em Luziânia, interior de Goiás.

A Fênix Cobrança não foi a única empresa de Luziânia que fez negócios com Maximiano. A JP Cobrança e Assessoria Financeira, localizada na mesma rua da Fênix, também caiu nos registros da CPI da Covid por ter negociado, não com a 6M, mas com a Precisa Medicamentos.

'Bom cliente'

A reportagem contatou Nilvan Zebral e perguntou qual serviço a Fênix prestou para a 6M Participações. Ele disse que o melhor seria falar com seus advogados e encerrou a ligação. Helder Zebral afirmou que o dono da Precisa foi à empresa de seu irmão pedir um empréstimo e que só esteve com ele uma única vez. Segundo ele, o pagamento da 6M seria em devolução ao empréstimo. Helder Zebral negou ter relação com vacinas, com o Ministério da Saúde e com Maximiano. "Ele deu garantia real, que é um apartamento em São Paulo. O cara é bom cliente."

A reportagem esteve em Luziânia na manhã de quarta-feira (28) e não encontrou as sedes das empresas de Nilvan nem da JP Cobrança. A rua onde ficariam as sedes da Fênix e da JP Cobrança tem casebres e comércios pequenos. A Invest Factoring e a Resende Cobrança informaram a mesma sede ao Fisco, e uma delas indicou, inclusive, uma sala comercial. Ambas as empresas são registradas no mesmo endereço de um hotel de Nilvan Zebral.

Cassação

Uma suposta tomada de empréstimo semelhante foi citada na investigação que levou à cassação do ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda (MDB), em 2018, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ex-dono da Churrascaria Porcão, em Brasília, Zebral teve ligações com políticos desnudadas no âmbito das investigações contra o bicheiro Carlinhos Cachoeira, na Operação Monte Carlo . Um grampo da Polícia Federal, de abril de 2011, flagrou o bicheiro dizendo que Zebral era sócio do então governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) em um avião Cessna de R$ 4 milhões. Na época, Zebral e Perillo negaram a sociedade.

Licitação direcionada

Zebral foi condenado por improbidade administrativa em 2014, pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) e em julho deste ano pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Em ambos os processos, a Justiça apontou um direcionamento para que o Instituto de Tecnologia Aplicada à Informação (ITEAI), controlado pelo empresário, vencesse licitações para compra de material de informática em Encruzilhada do Sul (RS) e em Novo Gama (GO).

Ao condenar Zebral, o desembargador federal do TRF-4, Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, afirmou que o ITEAI havia celebrado contratos com cerca de 220 municípios. Os acordos teriam sido fechados no começo dos anos 2000.

Procurado, o advogado de Maximiano não se manifestou. A reportagem também pediu explicações adicionais a advogados da família Zebral sobre o suposto empréstimo via empresa de cobrança, sobre as empresas não funcionarem nos locais informados e sobre o processo no qual também é citada uma operação de crédito. Não houve retorno. A reportagem ligou para uma das sócias da JP Cobrança e Assessoria Financeira na quarta-feira, mas não respondeu aos questionamentos.

