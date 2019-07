Do R7

Colegas lamentam a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim Jornalista sofreu infarto fulminante na madrugada desta quarta-feira (10), depois de sair para jantar com amigos na noite de terça-feira

Jornalista morre aos 77 anos no Rio de Janeiro Divulgação/Record TV

Jornalistas e colegas de trabalho lamentaram a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim nesta quarta-feira (10). Amorim estava em casa, no Rio de Janeiro, quando sofreu um infarto fulminante.

O jornalista Michael Keller, em entrevista à Record TV, descreveu Amorim como um jornalista grandioso. “Uma pessoa polêmica? Sim! Mas ninguém pode tirar a contribuição dele. Ele era um homem do contraditório. Um homem muito contundente, mas ele também ouvia quando a gente falava”.

“A gente chegava na rua para gravar matéria e todo mundo reconhecia que a gente era do programa do Paulo Henrique Amorim", disse Keller ao descrever a popularidade do famoso bordão "olá, tudo bem".

Já Afonso Mônaco, que foi colega de trabalho do jornalista na Band e na Record TV, afirma que até agora não “caiu a ficha sobre a morte do amigo”. "Ele foi meu chefe e meu colega e não tem o que falar dele a não ser bem", lamentou.

A apresentadora Ana Hickiman falou da amizade e consideração por Amorim. Ela também contou do seu primeiro convite para trabalhar na TV como colunista do programa Tudo a ver: “foi ele quem deu a minha primeira oportunidade”.



Ela ainda disse que na época ficou muito assustada com o convite. “Como um grande jornalista como você pode convidar uma modelo para fazer a TV? Ele disse que acreditava em mim”, relembrou emocionada.