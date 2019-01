Collor é o primeiro convidado a chegar no Congresso para posse

Collor já está no Congresso para posse de Bolsonaro Adriano Machado/Reuters - 06.02.2018

O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi o primeiro convidado a chegar para a cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Ele passou pelos tapetes vermelhos do Salão Verde, onde oficiais da Marinha estão posicionados, e entrou no plenário perto das 13h.

Congresso passa por varredura antes da chegada de Bolsonaro

Rosas e lírios brancos decoram o plenário onde Bolsonaro dará o seu primeiro discurso como presidente do Brasil.

Collor também deve ir ao Palácio do Planalto, onde há um lugar reservado para ele e para o ex-presidente José Sarney. Não constam no Planalto lugares para Dilma Rousseff (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

O Itamaraty informou que todos os ex-presidentes foram convidados, com exceção de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado da Lava Jato que está preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, desde abril do ano passado.

Cerimônia de posse terá convidados surdos e tradução em Libras

No Planalto, uma equipe trouxe o vestido que a primeira-dama Michelle Bolsonaro irá usar na cerimônia do Itamaraty. O traje está numa capa do atelier Marie Lafayette, que fica em Botafogo, no Rio. O mesmo que fez o vestido de noiva de Michelle.