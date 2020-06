Colômbia oferece 'voo humanitário' pago a grupo que mora em Cumbica Governo do país sul-americano anunciou que sai no dia 28 um avião comercial; há mais de 180 colombianos no aeroporto de Guarulhos

Voo que sai no dia 28 terá que ser pago por imigrantes JOãO NOGUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O grupo de colombianos que tem passado a pandemia nos corredores do aeroporto de Guarulhos (Cumbica), na Grande São Paulo, deve ficar um pouco menor a partir do dia 28. Isso se eles arranjarem dinheiro para pagar o suposto voo humanitário.

Colombianos pedem ajuda para deixar corredores do aeroporto

Segundo o governo da Colômbia, sairá nesse dia um avião comercial do Brasil para levar os imigrantes de volta. O anúncio do voo, no entanto, deixa claro que as passagens precisam ser pagas pelos colombianos, o que não resolve o problema da maioria.

O anúncio diz ainda que os moradores do país que desembarcarem terão de ficar em quarentena, sob pena de sanções administrativas e penais para quem descumpri-la.

O R7 tentou contato com o consulado da Colômbia em São Paulo, mas os telefones, fixos, só deram ocupado e não houve retorno pelas redes sociais.

Mais de 180 colombianos ainda residem no aeroporto. Trinta e três deles devem deixar o local nesta quarta-feira (17), segundo o grupo Conectados do Terceiro Setor, que ajudou a pagar as passagens.

Mesmo tendo recebido proposta da secretaria de Assistência Social de Guarulhos e de São Paulo para se hospedar em albergues durante a pandemia da covid-19, muitos imigrantes continuam no local, em protesto, exigindo de seu governo a volta gratuita para sua terra natal.

Eles decidiram acampar ali no início de maio. São, na maior parte, colombianos que viviam em São Paulo e perderam o emprego por causa da paralisação da economia motivada pela pandemia do novo coronavírus.