Com 1,9 milhão de veículos, DF tem a maior frota em dez anos Dados do Detran-DF apontam crescimento de 46,36% no período; maior parte da frota é composta de automóveis e motocicletas

DF tem a maior frota dos últimos dez anos Agência Brasil

O Distrito Federal começa 2022 com a maior frota de veículos dos últimos dez anos. São mais de 1,9 veículos circulando nas ruas do DF, segundo dados do Detran-DF (Departamento de Trânsito do DF). Entre 2011 e 2021, o crescimento da frota foi de 46,36%.

Em 2011, o total de veículos em circulação era de 1.317.721. Já em dezembro de 2021, o número chegou a 1.928.729. A maior parte da frota é composta de automóveis. Motocicletas e caminhonetes puxam a lista em seguida.

De acordo com dados do Sincodiv (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Distrito Federal), a procura de veículos na capital federal registrou aumento de 9,82% em 2021, no comparativo com o ano anterior.

A alta foi puxada pela compra de picapes e caminhonetes, com um crescimento de 38,22%. Ainda segundo o Sincodiv, também houve alta de 44,76% nos emplacamentos de motos entre janeiro e setembro de 2021, em relação ao mesmo período de 2020.

E, mesmo com a pandemia, as vendas de carros seminovos também aumentaram no DF. As lojas chegaram a comercializar entre 40 e 50 carros por mês. Antes da pandemia, o número chegava no máximo a 30.