Com 20% mais mortes, Mandetta reforça importância do isolamento Brasil registrou mais 133 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 800 nesta quarta-feira (8). Ministro revelou preocupação com grandes centros urbanos

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Adriano Machado/Reuters - 06.04.2020

O ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta chamou a atenção nesta quarta-feira (8) sobre medidas de redução de mobilidade após anunciar aumento de 20% nas mortes por covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas. O país registrou mais 133 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 800.

Segundo o ministro, a taxa chegou a bater em 26%, mas houve queda para 16% após semanas de redução na mobilidade social. “Estamos começando a largar mão nos grandes centros, que nos preocupam”, afirmou. "Não é função do ministério da Saúde dizer o que cada estado deve fazer", disse o ministro. Segundo ele, se a taxa começar a subir a altas taxas diariamente "não tem sistema que aguente".

O total de casos de novo coronavírus no país chegou a 15.927 nesa quarta. A taxa de letalidade da doença no país atingiu 5%, enquanto a média global é de 5,85%, segundo dados da Organização Mundial da Saúde.

O ministro disse que nesta quarta-feira começou a ser implementado o primeiro teste piloto de manejo do combate ao novo coronavírus em favelas do país, mas preferiu não indicar a localidade. Segundo ele, é necessário entender a cultura, a dinâmica de comunidade marcadas pela ausência do estado e entender como construir "uma ponte em nome da vida" com os atores da região. "A saúde dialoga sim com o tráfico, com a milícia, porque eles também são seres humanos e precisam colaborar".