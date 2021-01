Com acesso facilitado, Brasil fecha 2020 com recorde de 180 mil novas armas de fogo registradas na PF, um aumento de 91% Alta reflete novas regras do governo Bolsonaro que facilitam acesso a armamentos, dizem especialistas em segurança pública Alta reflete novas regras do governo Bolsonaro que facilitam acesso a armamentos, dizem especialistas em segurança pública