Com agências fechadas, saiba como usar o atendimento digital do INSS Instituição disponibilizou uma central telefônica além de atendimentos online, que podem ser feitos por um aplicativo ou no computador

Aplicativo e telefone lançados pelo INSS permitem atendimento sem sair de casa Reprodução/INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) abriu canais alternativos de atendimento desde que suas agências fecharam para público com o objetivo de combater a disseminação do coronavírus. Agora o atendimento pode ser por telefone ou pela internet.

Os benefícios de aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade e outros temas podem ser solucionados sem sair de casa. Se o contribuinte prefere usar o telefone para falar com a instituição, pode ligar para 135, que a central funciona de segunda a sábado de 7h às 22h horas.

Outra opção é utilizar a internet na parte "Meu INSS" baixando o aplicativo ou no computador. Além de formular pedidos de benefícios, o segurado poderá acompanhar o andamento do processo e além de consultar.

No aplicativo também é possível simular a aposentadoria, enviar documentos, consultar vínculos trabalhistas e extratos de recolhimento. O segurado pode também consultar o calendário de pagamentos dos benefícios. o aplicativo está disponível para Android e iOS.

Como fazer

O aplicativo está disponível para download nas lojas virtuais com o nome de "Meu INSS". Após baixar, o segurado deverá instalar o aplicativo, em seguida, ele deverá se cadastrar para começar a utilizar os serviços.

Caso o segurado esteja com dificuldade para cadastrar a senha no aplicativo, o vídeo disponível no site do próprio INSS ensina passo a passo o procecedimento. No site do INSS também é possível encontrar uma lista de perguntas e respostas sobre o assunto.