Com Carnaval cancelado, veja o que o abre e fecha na segunda e terça Bancos e agências do INSS não funcionarão. Comércio e shoppings devem variar, uma vez que a data não é considerada feriado

Por causa da pandemia causada pela covid-19 (novo coronavírus), municípios e estados do país afora revogaram pontos facultativos e cancelaram o Carnaval. Apesar disso, alguns serviços, como bancos, decidiram manter o calendário original e vão fechar suas agências ao público nas próximas segunda e terça-feira (16).

Confira como será o impacto das medidas nos principais serviços no país:

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que, de acordo resolução do Banco Central, o calendário de feriados bancários está mantido e nos dias 15 e 16 de fevereiro - segunda e terça-feira de Carnaval - e não haverá, portanto, atendimento ao público nas agências.

Na Quarta-Feira de Cinzas (17), o início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Correios

Nos locais onde houve suspensão do Carnaval, as unidades de atendimento e as operacionais funcionarão normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

INSS

Na segunda e terça-feira, todas as agências terão ponto facultativo, que se estenderá até às 14h da Quarta-Feira de Cinzas (17). A partir desse horário, o expediente será normal.

O instituto destaca que o atendimento da Central de Teleatendimento 135 ocorrerá em horário normal - das 7h às 22h - e o eletrônico, pelo aplicativo e site do Meu INSS seguirá operando 24 horas durante os três dias.

Shoppings e comércio em geral

Tendo em vista que o Carnaval não é considerado feriado, serviços devem variar, com lojas fechadas e abertas.

Saúde

Postos de atendimento funcionarão habitualmente no país.

Detran

Em São Paulo os postos de atendimento funcionarão regularmente. Já no Rio de Janeiro, não haverá atendimento nos dias 15 e 16.

Transporte público

Funcionará normalmente nas capitais paulista e fluminense.

Entenda

Como o Carnaval não é considerado feriado, cada ente federativo opta por decretar ponto facultativo nos órgãos que compõem a administração pública local. Vale ressaltar que, na esfera privada, as empresas têm liberdade para liberar ou não seus funcionários.