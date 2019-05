Com conta de luz mais cara, saiba como economizar energia Com o aumento no valor das bandeiras tarifárias, o brasileiro terá que ficar atento como usar seus eletrodomésticos se quiser economizar Com conta de luz ficando mais cara, saiba como economizar energia

Conta de luz ficará ainda mais cara no próximo mês

O brasileiro terá que se preparar, pois a conta de luz ficará mais cara a partir do mês de junho. Isso porque a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou na última terça-feira (21) que haverá reajuste no valor das bandeiras tarifárias.

O maior reajuste se deu justamente na bandeira amarela, que opera no Brasil atualmente. A tarifa que antes era de R$ 1,00 a cada 100 quilowatts-hora consumido passou para R$ 1,50, o que representa um aumento de 50%.

Já a bandeira vermelha também sofreu com alterações em seu valor, tendo havido alta em seus dois patamares. O primeiro foi de R$ 3,00 para R$ 4,00, um crescimento de 33%. O segundo, que antes era de R$ 5,00, agora está em R$ 6,00 pelo mesmo consumo de referência, registrando alta de 20%.

Segundo o engenheiro elétrico do Ibape/SP, Sérgio Levin, as bandeiras foram criadas para “sinalizar quando as usinas hidrelétricas e reservatórios estão com seu desempenho comprometidos dentro de uma projeção futura".

Ele diz que a mudança feita em maio, da bandeira verde para a bandeira amarela, é sinal de que "estão em uso as usinas termelétricas movidas basicamente a óleo diesel ou gás natural", e que por serem "mecanismos custosos e compensadores", existe o aumento no valor das tarifas.

"Importante destacar que uma usina hidrelétrica é operacionalizada visando o longo prazo. Logo o ONS (Operador Nacional do Sistema) não vai esperar reduzir seus níveis de 'estoques' (água) para acionar as fontes secundárias (térmicas). Essa operação estratégica é representada por bandeira na conta de energia elétrica do consumidor final", explica.

Segundo Levin, o uso mais consciente de eletrodomésticos como geladeira, chuveiro, máquina de lavar, televisão e ar-condicionado podem ajudar a reduzir em até 70% o valor gasto com a conta de luz. Veja como na galeria abaixo.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas