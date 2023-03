Com crise e presídios superlotados, Brasil tem 341 mil mandados de prisão em aberto

O Rio Grande do Norte vive uma semana de terror desde a noite de segunda-feira (13), quando começaram os ataques a diversas cidades potiguares: os responsáveis pelos atentados incendiaram veículos, e prédios privados e públicos também foram atingidos. Até a tarde de quarta (15), 21 municípios foram alvo dos ataques, que se dividiram em 39 ocorrências — 19 na Grande Natal, 20 no interior Reprodução

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade registraram uma falha a cada dois dias em 2022. Segundo dados obtidos por LAI (Lei de Acesso à Informação), com exclusividade pelo R7, foram contabilizadas 157 falhas entre 27 de janeiro — quando a concessionária assumiu a gestão — e o fim de dezembro Reprodução/Record TV

Foi realizada na quarta-feira (15) a primeira sessão de 2023 da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), em que foram empossados os 94 deputados estaduais eleitos e reeleitos para a 20ª legislatura. A Alesp passou por uma renovação de 42%. Dos 94 deputados empossados esta quarta-feira, 60 fazem parte da base de apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

'Eu sempre limpava a casa, pois para ele a mulher servia para isso', contou Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino, preso pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele, em São Paulo. A jovem, de 22 anos, concedeu uma entrevista ao Vênus Podcast na última segunda-feira (13).Segundo Isabela, o pai tinha um comportamento machista e não era afetuoso Reprodução/Redes sociais

Um adolescente foi apreendido e três homens foram presos em flagrante pelo crime de tortura de três crianças, na noite de segunda-feira (13), no bairro da República, região central de São Paulo. Policiais civis estavam em patrulhamento pelo local quando ouviram os gritos de três crianças, de 11, 10 e 8 anos, que estavam amarradas e sem roupa dentro de uma adega. As vítimas foram libertadas e os suspeitos, de 24, 23, 20 e 16 anos, foram conduzidos ao 2º DP, onde a prisão foi formalizada. O adolescente foi apreendido Google Street View

Mãe e filha foram achadas sem vida, abraçadas, nos escombros de uma casa após as fortes chuvas que atingiram Manaus (AM) no fim de semana e provocaram deslizamentos de terra que deixaram ao menos oito pessoas mortas.De acordo com a prefeitura da cidade, até às 2 da madrugada de segunda-feira (13) quatro crianças, entre 5 e 7 anos, e quatro adultos foram encontrados, sendo quatro das vítimas de uma mesma família SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Depois de um vídeo em que três universitárias debocham de Patricia Linares, que tem 44 anos e é recém-matriculada na faculdade, viralizar nas redes sociais, outros estudantes realizaram homenagens à mulher com flores e chocolates. As imagens foram compartilhadas no Twitter, na sexta-feira (10), e já têm mais de 3 milhões de visualizações Reprodução/ Record TV

O massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, em São Paulo, completa quatro anos nesta semana. O crime resultou na morte de sete pessoas. Os autores, que eram ex-alunos da instituição de ensino, se suicidaram após a tragédia. As pessoas que forneceram as armas de fogo aos criminosos chegaram a ser presas e condenadas e cumpriram penas de quatro anos, convertidas em prestação de serviços à comunidade Edu Garcia/R7

Desde as 9h desta quarta-feira (15) já é possível entregar a declaração do Imposto de Renda 2023. Quem estiver obrigado a declarar tem até as 23h59min59s do dia 31 de maio para acertar as contas com Leão sem pagar multa. Após essa data, o contribuinte que entregar em atraso paga multa que vai de no mínimo R$ 165,74 a no máximo 20% do imposto devido, além de estar sujeito a problemas com o CPF

Edu Garcia/R7 - 09.03.2023

O Credit Suisse buscou acalmar clientes no Brasil na quarta-feira (15), quando suas ações desabaram na Europa, ressaltando que a estrutura de capital do banco continua sólida e procurando afastar comparações com o SVB, fechado por reguladores americanos na semana passada. Nesta quinta-feira (16), o Credit Suisse ressaltou que tomará emprestado até R$ 280,8 bilhões (US$ 54 bilhões) do banco central da Suíça para reforçar a liquidez e a confiança dos investidores, depois que a queda em suas ações intensificou os temores de uma crise bancária global.

Arnd Wiegmann/Reuters - 24.3.2021

O desemprego no Brasil atingia 8,4% da população no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Os dados divulgados nesta sexta-feira (17) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que o nível de desocupação figura no menor patamar para o período desde 2015.Com o movimento de estabilidade na comparação com os três meses anteriores, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9 milhões de pessoas, segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua.

Edu Garcia/R7 - 02.03.2022

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram nesta sexta-feira (17) a suspensão de novas linhas de crédito consignado para beneficiários do INSS, juntando-se a outros bancos que tomaram a mesma medida após a redução no limite de juros nessa modalidade pelo CNPS (Conselho Nacional da Previdência Social), para 1,7% por mês, uma diminuição de 0,44 ponto percentual no índice autorizado para instituições financeiras realizarem operações com débito direto na folha de pagamento que contempla mais de 37 milhões de cidadãos, incluindo aposentados e pensionistas LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO-17/01/2023

Começou nesta segunda-feira (13) a aplicação da vacina contra a mpox, anteriormente chamada de varíola do macaco. Segundo o Ministério da Saúde, 47 mil doses foram distribuídas entre todos os estados e o Distrito Federal. A campanha utilizará a vacina Jynneos/Imvanex e, por haver limitação de disponibilidade de doses, a aplicação será feita, por ora, enquanto durarem os estoques.

Alain Jocard/Pool Reuters -15.7.2022

Em média, 265 brasileiros são internados diariamente no SUS (Sistema Único de Saúde) por complicações graves relacionadas ao câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal. O número, identificado ao longo de 2022, atingiu o maior patamar da década, conforme levantamento da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e da FBG (Federação Brasileira de Gastroenterologia).



De acordo com as entidades, os registros de internação trazem números alarmantes: 768.663 hospitalizações só no SUS para o tratamento da doença entre 2013 e 2022. Já os dados de mortalidade decorrentes desse tipo de câncer indicam que, somente em 2021, foram registrados 19.924 óbitos. Os casos aumentam, em média, cerca de 5% a cada ano, sendo que houve crescimento de 40% em relação aos casos registrados em 2012 (14.270). Mohamed Hassan/Pixabay

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou uma nota nesta sexta-feira (17) na qual atesta que as vacinas bivalentes BA.1 e BA.4/BA.5 contra a Covid-19, produzidas pela empresa Pfizer, estão dentro do prazo de validade e, portanto, podem ser utilizadas com segurança. No documento, a Anvisa destaca que os imunizantes podem ser utilizados dentro do prazo de 18 meses, a partir da data de fabricação dos produtos.

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A OMS (Organização Mundial da Saúde) indicou nesta sexta-feira (17) que espera reduzir este ano seu nível de alerta máximo pela Covid-19, ao estimar que a epidemia poderia representar em breve uma ameaça semelhante à da gripe sazonal.



'Chegamos a um ponto em que podemos considerar a Covid-19 da mesma forma que consideramos a gripe sazonal, ou seja, uma ameaça à saúde, um vírus que vai continuar matando, mas um vírus que não atrapalha nossa sociedade nem nossos sistemas hospitalares', disse o chefe dos programas de emergência da OMS, Michael Ryan, à imprensa. DENIS BALIBOUSE/Reuters - 14.12.2022

Um tribunal japonês ordenou na última segunda-feira (13) a revisão do julgamento de um homem de 87 anos, considerado o condenado mais antigo do mundo no corredor da morte, quase 60 anos após sua condenação por assassinato. Os advogados de Iwao Hakamada deixaram o Tribunal Superior de Tóquio, após uma breve audiência, com cartazes em que pediam um novo julgamento Kazuhiro NOGI / AFP - 28/08/2018

Um caça da Rússia derrubou na última terça-feira (14) um drone dos Estados Unidos que sobrevoava o mar Negro. Segundo informações norte-americanas, a aeronave de Moscou despejou combustível na frente do veículo aéreo de Washington e danificou sua hélice.O drone MQ-9 Reaper realizava um exercício em águas internacionais quando dois jatos russos SU-27 Flanker teriam sobrevoado internacionalmente na frente do veículo, de acordo com informações da CNN. Wikimedia Commons

O governo da Coreia do Sul afirma que a Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira (16, noite de quarta-feira em Brasília) um míssil balístico intercontinental. Este é o terceiro lançamento deste tipo só nesta semana, enquanto o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol segue para o Japão para fortalecer os laços e lidar com a crescente agressividade de Pyongyang Divulgação/KCNA

O FBI e outras instituições norte-americanas estão investigando a venda de um luxuoso iate de cerca de R$ 100 milhões intermediada pelo polêmico deputado republicano George Santos. Segundo informações do The New York Times, Raymond Tantillo comprou a embarcação de Mayra Ruiz, uma republicana que costuma fazer doações para as campanhas do partido. As negociações passaram por Santos, que acertou o pagamento da seguinte forma: US$ 12,5 milhões adiantados e US$ 6,5 milhões em prestações Jonathan Ernst/Reuters - 7.3.2023