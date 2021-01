Com mais de 19 milhões de doses, EUA lideram ranking de vacinação Brasil aparece em 12º lugar, com 462,2 mil aplicações. Em relação ao total de habitantes, Israel está em primeiro lugar

Brasil | Ulisses de Oliveira, do R7

A- A+

Resumindo a Notícia Estados Unidos é o líder em aplicações de vacinas contra o coronavírus

Em proporção à população, no entanto, Isreal tem a melhor performance

O Brasil está em 12º lugar em números absolutos e imunizou 0,2% do total de habitantes

Avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford aterrisou em Guarulhos Reprodução

Os Estados Unidos lideram, em números absolutos, o ranking mundial de vacinação contra a covid-19. Com 19,1 milhões de doses aplicados, o país também é o primeiro colocado na quantidade de infectados e mortes pelo novo coronavírus.

Os números são do site "Our World in Data", que coleta dados de casos, mortes, testes e vacinas relacionados à pandemia em todo o mundo.

Em segundo lugar vem a China, com 15 milhões de aplicações, seguida pelo Reino Unido (5,85 milhões), Israel (3,36 milhões) e Emirados Árabes Unidos (2,34 milhões).

O Brasil aparece em 12º lugar no levantamento com 462,2 mil vacinas aplicadas, à frente do Bahrein (144,1 mil) e atrás de México (614,8 mil), França (963,1 mil), Rússia (1 milhão), Itália (1,3 milhão), Índia (1,39 milhão) e Alemanha (1,5 milhão).

Cabe ressaltar que o número de vacinas pode não corresponder necessariamente ao número de pessoas vacinadas, uma vez que já há países aplicando a segunda dose, casos de Reino Unido e Estados Unidos, por exemplo.

Proporção

Em relação ao total de habitantes no país, Israel lidera o ranking com 38,8% da sua população vacinada. O país tem pouco mais de 8,66 milhões de pessoas.

Em segundo lugar vem os Emirados Árabes, com 23,6%, e o Reino Unido, com 8,6%. As populações dos países são de 9,89 milhões e 67,89 milhões, respectivamente.

Bahrein (8,5%), Estados Unidos (5,8%), Itália (2,2%), Alemanha (1,8%) e França (1,4%), China (1%) e Rússia (0,7%) completam a lista das 10 nações que mais imunizaram seus povos.

Com apenas 0,2% de vacinados ao menos com a primeira dose, o Brasil aparece à frente da Índia (0,1%) e atrás do México (0,5%) no ranking.

O Brasil tem 212 milhões de habitantes, enquanto a Índia possui 1,38 bilhão e o México, 128,93 milhões.