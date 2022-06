Com mais de 800 eventos, ‘Bíblia Manuscrita’ percorre o país inteiro

A- A+

A Unigrejas (União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos), entidade que representa mais de 50 mil pastores de diferentes igrejas evangélicas em todo o Brasil, iniciou em dezembro de 2021 a produção da “Bíblia Manuscrita”.

Os objetivos são chamar a atenção da sociedade para a Bíblia, unir as igrejas ao redor das Escrituras e trazer a reflexão de que a Palavra de Deus tem que ser praticada, pois é viva e eficaz.

"Bíblia Manuscrita": próximo evento ocorre no Congresso Nacional em Brasília Divulgação/ Unigrejas

O projeto se estendeu nacionalmente, cruzando todos os estados brasileiros. A Unigrejas fez questão de se deslocar de uma ponta a outra do mapa para propagar a transcrição dos versículos: do Oiapoque, principal município do Amapá, localizado no extremo norte do país, ao Chuí, o ponto meridional do extremo sul, a pouco mais de 500 quilômetros da capital gaúcha, onde cerca de vinte copistas participaram da obra conjunta.

Para produzir a transcrição dos versículos, utiliza-se a versão Almeida Revista e Corrigida, distribuída pela Sociedade Bíblica do Brasil – instituição parceira no projeto.

Os eventos são realizados em igrejas, câmaras municipais, assembleias legislativas e espaços públicos e privados, e, com o apoio de várias denominações evangélicas, têm a participação de líderes e pastores evangélicos, autoridades públicas, congressistas, membros das forças policiais, enfim, representantes de toda a população. Até em alguns presídios do Brasil, as folhas oficiais foram levadas e pessoas que acreditam em sua recuperação social também participaram.

A “Bíblia Manuscrita” já contabiliza o marco de quase 30 mil pessoas que se tornaram copistas das Escrituras Sagradas e integraram, com suas caligrafias, a ação coletiva.

Unigrejas se deslocou do Oiapoque (AP) ao Chuí (RS) para propagar a transcrição dos versículos Divulgação/Universal

A próxima cerimônia acontecerá dia 11 de julho, às 15h, no Congresso Nacional, em Brasília. As folhas estarão disponíveis aos deputados, senadores e demais presentes. Após as solenidades, os participantes receberão o certificado oficial de copista e serão, efetivamente, colaboradores de um feito histórico.